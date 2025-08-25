Psicólogas de la Ibero se suman a estrategia de atención a mujeres en Cuauhtémoc

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega formalizó un convenio de colaboración con la Universidad Iberoamericana

Psicólogas de la Universidad Iberoamericana se integraron a la estrategia de atención a mujeres en situación de violencia impulsada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, tras la firma de un convenio de colaboración realizado durante la octava Sesión Ordinaria del Gabinete Violeta.

El acuerdo contempla dos ejes principales. El primero es el fortalecimiento de la capacitación para personal de la demarcación, particularmente policías, paramédicas y paramédicos, quienes recibirán formación especializada durante cinco semanas, con sesiones de dos horas en grupos pequeños. El objetivo es dotarlos de herramientas para la autorregulación, manejo del estrés y acompañamiento sensible que evite la revictimización de las mujeres.

El segundo eje consiste en brindar atención psicológica directa a mujeres beneficiarias del programa social Avánzale contra la violencia. A través de sesiones quincenales, se trabajará en la reconstrucción del autoconcepto, la autonomía económica y el empoderamiento personal y laboral, acompañando procesos de sanación y crecimiento que permitan transformar sus realidades.

“Desde el primer día hemos trabajado con policías, paramédicos y funcionarios para que se capaciten, firmen compromisos y no sean agresores. Ahora, con la incorporación de más psicólogas, reforzamos nuestra tarea de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia”, afirmó Alessandra Rojo.

En la sesión también se informó que la estrategia Reacción Violeta ha brindado atención a 490 mujeres víctimas de violencia: 455 casos de violencia familiar, 20 sexual, 13 laboral y 2 de tipo cibernético.

Finalmente, se aprobó la Agenda Política de las Mujeres Adultas Mayores en el marco del Día de las Personas Adultas Mayores. El plan incluye acciones para garantizar acceso a programas sociales, pensiones y servicios de salud con perspectiva de género; un sistema local de cuidados digno; actividades recreativas y culturales; inclusión digital mediante alfabetización tecnológica y acceso gratuito a internet en espacios públicos; así como la participación de este sector en procesos comunitarios.