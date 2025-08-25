Vinculan a proceso a primera implicada en el asesinato de colaboradores de Brugada

Detenida Primera implicada en el asesinato de Ximena y José que recibe medida cautelar de prisión preventiva. (FGJCDMX)

Un juez de control vinculó a proceso a Nery “N”, una de las 13 personas señaladas de haber participado en la logística del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Nery “N” es la primera persona, de los 13 sospechosos, que se le responsabiliza directamente con el atentado hacia Guzmán y Muñoz. Al momento, los otros seis probables criminales únicamente son investigados por delitos contra la salud y portación de armas exclusivas del Ejercito.

En este caso, a Nery “N” se le imputaron los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Además, el juez le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.

Tras analizar los datos de prueba, la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes que presuntamente responsabilizan a Nery “N” de ser una de las responsables de la recarga de los teléfonos celulares, obtención y ocultamiento de vehículos y la operación logística de los asesinatos ocurridos en Calzada de Tlalpan, el 20 de mayo.

Esta mujer habría sido una de las coordinadoras del seguimiento y vigilancia del automóvil en el que viajaban Ximena y José desde días previos, cuando se dirigían a su lugar de trabajo en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento, en el Centro Histórico.

Aunque el pasado 21 de agosto, la defensa de la imputada solicitó duplicidad del término, es decir, prórroga en la que se permite al sospechoso y su abogado tener más tiempo para preparar la estrategia legal o presentar pruebas que lo beneficien, el Ministerio Público exhibió datos de prueba sólidos para responsabilizar a Nery “N” de ser una de las organizadoras del doble homicidio.

Seis vinculados, aunque no por el doble asesinato

El pasado 22 de agosto, seis personas fueron vinculadas a proceso, sin embargo, ninguna por homicidio, feminicidio o asociación delictuosa, si no por delitos contra la salud, dado que al momento de su captura, en el domicilio resguardaban narcóticos.

Abraham “N”, David “N”, Joshua “N” y a Sandra “N” tienen elementos suficientes en su contra para estar sujetos a las investigaciones por delitos contra la salud la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio, dado que almacenaban narcóticos en el inmueble donde permanecían al momento de su detención.

En otra audiencia, a Francisco “N” y a Norma “N” se les vinculó a proceso por los delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por la utilización de armas, se decidió que el seguimiento del caso era competencia de un juez federal, quien deberá de determinar el plazo de la investigación complementaria.

A estos posibles criminales se les impuso prisión preventiva oficiosa.