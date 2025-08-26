Balean a mujer afuera de hotel del Centro Histórico cuando regresaba del AIFA

Policía Imagen Ilustrativa. (EFE)

Una mujer extranjera fue baleada por sujetos en motocicleta al exterior de un hotel en el Centro Histórico de la Ciudad de México, luego de que regresó del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La víctima, de 35 años de edad, descendía de un vehículo en un hotel localizado en la esquina de las calles República de Cuba y Allende, en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La mujer acudió al Aeropuerto Felipe Ángeles a realizar el cambio de divisas, a bordo de un vehículo cuyo servicio ofrece el hotel y, al regresar y descender en el estacionamiento, se le aproximó un sujeto que le pidió que entregara su bolso de mano.

Posteriormente, el hombre le disparó y huyó a bordo de una motocicleta color rojo en la que ya lo esperaba una mujer.

Rápidamente, paramédicos atendieron a la víctima y la diagnosticaron a la lesionada con herida de bala en el abdomen, por lo que la trasladaron a un hospital para su atención médica definitiva.

Tras el análisis de las cámaras de videovigilancia, se observó que los criminales circularon hasta la estación San Cosme de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde abandonaron la motocicleta e ingresaron a las instalaciones.

Al huir, los delincuentes cargaban los cascos de color blanco y negro.

Policías acudieron al sitio, donde observaron una motocicleta, sin embargo, no correspondía a la que se registró en el video de las cámaras de videovigilancia.

Al verificar que no se encontraban en los trenes, la marcha continuó sin que se registrara ningún incidente y los uniformados se retiraron, sin que hubieran detonaciones en las instalaciones.