BJ no cederá a presiones de ambulantes ni grupos de choque: Luis Mendoza

Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez

La alcaldía Benito Juárez afirmó que no permitirá presiones ni chantajes de vendedores ambulantes ni de grupos de choque que buscan apropiarse del espacio público con actos violentos.

Así lo dijo el alcalde Luis Mendoza, quien aseguró que su administración continuará trabajando en favor de los vecinos y con apego a la ley.

“Aquí no nos vamos a dejar presionar por nadie, ni amedrentarnos. Mi obligación es cumplirle a las vecinas y los vecinos de Benito Juárez, no tengo más jefe que ese. Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta hoy y ningún tipo de presión nos va a hacer cambiar eso”, declaró el funcionario.

El pronunciamiento se dio luego de que esta mañana, en las inmediaciones del centro comercial Plaza Mítikah, un grupo de comerciantes irregulares pertenecientes a la Alianza de Organizaciones Sociales APL (Aquos) agredió física y verbalmente a personal de la alcaldía que realizaba labores en el marco legal. Los hechos dejaron servidores públicos lesionados y daños a vehículos oficiales.

Recordó que en febrero pasado la alcaldía recuperó la zona para los vecinos de Benito Juárez, sin embargo, nuevamente comerciantes y grupos de choque intentaron imponerse con violencia.

“Y lo peor de todo es que golpearon a funcionarios de la alcaldía, a gente que se dedica a trabajar para ti y para nosotros todos los días. También dañaron vehículos que son de mucha utilidad para la alcaldía”, señaló.

El alcalde reiteró que todos los puestos ambulantes deben contar con permiso para operar, y quienes no lo tengan no podrán permanecer en la demarcación. Al mismo tiempo, la administración subrayó que se reconoce y respalda el derecho al trabajo honesto, siempre que se cumpla con la normatividad y no se afecte la tranquilidad de vecinos y visitantes.

La recuperación del espacio público y el reordenamiento del comercio son, de acuerdo con la alcaldía, prioridades de la actual gestión, con el objetivo de garantizar condiciones de orden y seguridad en beneficio de habitantes, comerciantes y visitantes.