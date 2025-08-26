Choque de microbús en Peralvillo deja 10 lesionados y daños en vivienda

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, dejó un saldo de diez personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, luego de que un autobús del transporte público circulara en sentido contrario y chocara contra dos vehículos particulares antes de impactar una vivienda.

El hecho se registró en la esquina de Gioacchino Rossini y Calzada de los Misterios, cuando un microbús presuntamente de la Ruta 18 colisionó con una camioneta conducida por un hombre en aparente estado etílico.

Las autoridades capitalinas informaron que tras el impacto, siete pasajeros resultaron con lesiones leves y tres más, incluido un menor, fueron trasladados al Hospital Pediátrico Legaría y al Hospital General La Villa para su atención.

Al lugar acudieron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para atender a las víctimas, mientras que personal de la Secretaría de Movilidad inició las indagatorias correspondientes para determinar la concesión a la que pertenece la unidad de transporte.

Testigos señalaron que el conductor del microbús intentó darse a la fuga tras el accidente, pero fue asegurado junto con el chofer de la camioneta y ambos quedaron a disposición de las autoridades para que se defina su situación jurídica.

Las autoridades capitalinas afirmaron que mantienen el seguimiento del caso para deslindar responsabilidades y garantizar la atención médica de los afectados.