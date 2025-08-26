Congreso Edomex analiza creación de 6 municipios

Comisión analizará creación de nuevos municipios

La Comisión de Límites Territoriales del Estado de México, presidida por el diputado panista Román Cortés, dio a conocer que seis comunidades de distintos municipios ingresaron solicitud para que se les eleve a esta categoría. Actualmente la entidad cuenta con 125 municipios.

Además, se informó que fueron admitidas 10 solicitudes, de igual número de municipios, para resolver diferendos limítrofes.

En reunión de trabajo, los diputados del PT Román Cortés y Ernesto Santillán acordaron que estos procesos se llevarán a cabo con apego a derecho, mediante imparcialidad, legalidad y paz social. Además, informaron que el Congreso local ha tenido acercamiento con la población, las comunidades y las y los alcaldes de las localidades involucradas.

Respecto a las solicitudes de creación de municipios, se ha recibido documentación de Santiago Yeche, en Jocotitlán; Ixhuatepec, en Tlalnepantla; San Pablo de las Salinas, en Tultitlán; San Matías Cuijingo, en Juchitepec; Tequialco, en Temascalapa; y Santa Catarina Ayotzingo, en Chalco.

Román Cortés indicó que se procederá a una revisión minuciosa sobre los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria de las Fracciones 25 y 26 del Artículo 61 de la Constitución estatal, para determinar la viabilidad de las solicitudes, considerando aspectos demográficos, políticos, sociales y económicos.

En cuanto a las solicitudes de resolución de conflictos limítrofes, se admitieron las solicitudes del municipio de Tequixquiac contra Hueypoxtla; de Temoaya contra Otzolotepec; de Xonacatlán contra Lerma; de Jaltenco contra Zumpango.

Así como de Jaltenco contra Nextlalpan; de Jaltenco contra Tultepec; de Jilotzingo contra Atizapán de Zaragoza; de Otzolotepec contra Temoaya (dos peticiones); y de Otzolotepec contra Xonacatlán.

Al compartir que algunas peticiones fueron ingresadas en la LXI Legislatura mexiquense, el legislador Ernesto Santillán puntualizó que se trabaja en su análisis, privilegiando la gobernabilidad y siguiendo las directrices de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.