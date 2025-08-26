Ecatepec impulsa campaña de concientización vial

Con el objetivo de fomentar una cultura vial responsable y reducir los accidentes de tránsito, el Ayuntamiento de Ecatepec, en coordinación con el Instituto de la Juventud (Injuve) y la Unión Federal de Motociclismo, llevará a cabo la campaña de concientización #ManejoSeguro este jueves 28 de agosto, a las 11:00 horas, en el Teatro al Aire Libre del Parque Ecológico Ehécatl.

La iniciativa busca sensibilizar tanto a automovilistas como a motociclistas y peatones sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar medidas de prevención que pueden salvar vidas. Bajo el lema “Pequeñas acciones al volante hacen la diferencia”, se ofrecerán pláticas, demostraciones y actividades interactivas dirigidas a toda la familia, con especial énfasis en la juventud de Ecatepec.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte en personas jóvenes. En este contexto, autoridades municipales subrayan la urgencia de reforzar la educación vial y generar conciencia sobre el uso del casco, el cinturón de seguridad, el respeto a los límites de velocidad y la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol.

El Parque Ecológico Ehécatl, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, será la sede de esta jornada de concientización que promete combinar aprendizaje y convivencia comunitaria. El evento contará con la participación de especialistas en seguridad vial, quienes compartirán consejos prácticos para prevenir incidentes en carretera y en la vida urbana diaria.

La campaña también busca acercar a los jóvenes a una visión responsable del manejo de motocicletas, un medio de transporte cada vez más común en el municipio. Por ello, se ofrecerán talleres sobre mantenimiento básico, equipo de protección y técnicas de conducción segura.

El alcalde de Ecatepec destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso de su administración por fortalecer la seguridad y el bienestar de la población: “El tránsito seguro no depende únicamente de las autoridades, sino de cada uno de nosotros. Conducir con precaución es un acto de responsabilidad y respeto hacia la vida propia y la de los demás”, señaló.

La invitación está abierta al público en general y la entrada será gratuita. Se espera la participación de cientos de jóvenes, familias y motociclistas locales.

Ecatepec reafirma su apuesta por la prevención y la cultura vial, recordando que un manejo seguro no solo evita sanciones, sino que también puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.