En el Cabildo abierto de Texcoco se expusieron temas sobre personas de la tercera edad, cultura y campo

Se invitó a acudir a la Dirección del Campo para conocer los beneficiosa productores

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, declaró que la instalación del cabildo reconociendo el trabajo de las autoridades auxiliares de la zona de la llamada Costa Chica, por recibir al pleno del ca bildo en el auditorio de la comunidad de Villa de San Miguel Tocuila.

La primer potente en la sesión de cabildo abierto fue Daniela Fernanda López García, “soy originaria de la comunidad de Vicente Rivapalacio y hablaré sobre el tema de la cultura en la zona de la Costa Chica”, afirmó, haciendo una reflexión institucional en torno a la cultura dando a conocer la necesidad de trabajar un proyecto alusivo a la proyección cultural de la zona.

Ante este tema Nazario Gutiérrez consideró la importancia de visibilizar a los talentos artísticos de la zona, sobre todo realizar un recorrido para analizar los espacios culturales con los que se cuenta y si hay necesidad de abrir más lugares de este tipo, se verán las condiciones que favorecen su instalación.

La segunda ponente fue Rosa María Ruiz Escalante quien expuso la necesidad de una casa hogar para los adultos mayores que les permita desarrollar actividades de acuerdo a su edad, desde deportivas, artísticas y culturales.

La tercera participación fue del ciudadano Isahí Jasiel Rendón Montiel con el tema necesidades del campo de la Costa Chica: “Tengo 38 años de edad y soy de la comunidad de la Magdalena Panoaya, soy campesino de tercera generación, me encuentro hoy con ustedes para manifestar algunas de las necesidades que tiene el campo, los campesinos y las campesinas de las comunidades que forman parte de la Costa Chica del lago de Texcoco”, expuso.

Al clausurar el cabildo abierto, el presidente municipal hizo un llamado a las texcocanas y texcocanos se acerquen a las autoridades auxiliares que son el enlace con el gobierno municipal, así como a las diferentes direcciones de la administración municipal, por lo que presentó a las responsables para que los conozcan y atiendan las necesidades de la población.