Habrá ajustes viales y en transporte por trabajos del Tren Interurbano México-Toluca

El Tren Interurbano México -Toluca (Foto: Archivo)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, debido a los trabajos para la conexión del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” entre la Terminal Santa Fe y Observatorio, se realizarán adecuaciones viales en la zona.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) indicó que a partir de las 23:00 horas del miércoles 27 de agosto habrá una reducción de carriles en la vialidad Sur 122, con el objetivo de permitir el ingreso de maquinaria y la ejecución de las obras necesarias.

Como consecuencia, las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que brindan servicio de apoyo a la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tendrán ajustes en sus tiempos de recorrido.

Las autoridades recomiendan a los usuarios del servicio planear sus viajes con anticipación y, a las personas conductoras de vehículos particulares, seguir las redes sociales del Centro de Orientación Vial (OVIAL) para conocer las alternativas de movilidad y evitar contratiempos.