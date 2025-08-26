Jornada de vacunación contra el sarampión aplica más de 500 dosis en un día en la Central de Abasto

Más de 500 personas recibieron la vacuna contra el sarampión en la Central de Abasto durante el primer día de la jornada que se realizará del 25 al 31 de agosto.

Más de 500 vacunas contra el sarampión fueron aplicadas en un solo día como parte de la Jornada de Vacunación que se realiza en la Central de Abasto, el mercado mayorista más grande de Latinoamérica.

La iniciativa, que se llevará a cabo del 25 al 31 de agosto, busca acercar los servicios de salud a comerciantes, trabajadores y visitantes del centro de abasto.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) implementó esta jornada con el apoyo de un equipo de 84 personas, integrado por 38 promotores, 36 vacunadores y 10 coordinadores.

Durante el recorrido, la titular de Sedesa, Nadine Gasman, supervisó la aplicación de las dosis en distintos espacios de la Central.

Por su parte, la Coordinadora General de la Central de Abasto, Mónica Pacheco, dijo que es importante acercar los servicios de salud a quienes muchas veces no cuentan con tiempo suficiente para acudir a un centro médico.

“En la Central de Abasto estamos comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad. Por ello trabajamos de la mano con la Secretaría de Salud para que nadie se quede sin la protección que brinda la vacuna contra el sarampión”, señaló.