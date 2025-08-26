Jóvenes de Huixquilucan Presentan Propuestas en Primer Cabildo Juvenil

Con el propósito de abrir un canal directo para que la juventud presente sus propuestas y opiniones sobre asuntos de interés común, el ayuntamiento de Huixquilucan celebró la primera edición del Cabildo Juvenil. Esta iniciativa permitió a los participantes expresar proyectos en diversos rubros, como la creación de áreas verdes, capacitación en emergencias médicas, apoyo a emprendedores y educación financiera.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, encabezó esta primera sesión y destacó la participación de siete jóvenes provenientes de diversas colonias y comunidades. Subrayó que el objetivo fundamental de este ejercicio es escuchar las iniciativas ciudadanas para desarrollar políticas públicas que impulsen el desarrollo de este sector en el territorio.

“Es importante fomentar la participación activa de los jóvenes en asuntos públicos, permitiendo expresar sus ideas e inquietudes sobre temas que afectan a la comunidad”, afirmó la alcaldesa. Agregó: “Me satisface saber que hubo una gran asistencia en este ejercicio, pues es una muestra de que la juventud está cada día más interesada por vivir en un municipio con las mejores condiciones”.

Tras escuchar las intervenciones, Contreras Carrasco indicó que todos los planteamientos serán enviados a las áreas correspondientes del gobierno municipal para su análisis y seguimiento. Se comprometió a informar posteriormente al Cabildo sobre las respuestas generadas a cada una de las peticiones expuestas.

Entre las propuestas, Arturo David Quintana, de la colonia El Pedregal, expuso la necesidad de crear un área verde y recreativa para fomentar la sana convivencia y alejar a los jóvenes de malos hábitos. Por su parte, Mario Alberto Ruiz, de El Bosque, propuso implementar capacitación en servicios de emergencias en escuelas y centros comunitarios para personas de todas las edades.

Alma Aguirre Cruz, de Constituyentes de 1917, mostró interés en crear un directorio digital juvenil de emprendedores para complementar las ferias organizadas por el gobierno local. También sugirió implementar clases de rugby en el deportivo de su colonia y impulsar actividades recreativas para padres de familia.

Leonardo Jiménez, de la misma comunidad, opinó sobre la creación de un comedor comunitario para disminuir la desigualdad alimentaria y apoyar la nutrición de niños y jóvenes vulnerables. Moisés Hernández, de San Cristóbal Texcalucan, propuso un curso de educación financiera a nivel secundaria para enseñar a fijar metas de ahorro y evitar fraudes.

Lucero López, de Santiago Yancuitlalpan, planteó la instalación de lactarios en plazas comerciales o espacios públicos seguros para apoyar la maternidad, especialmente de madres solteras. Para finalizar, Edgar Ramsés Báez, de Loma del Carmen, aspiró a trabajar en murales con conexión comunitaria para que más artistas locales puedan compartir y dar alcance a su arte.