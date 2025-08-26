Ni todo el presupuesto de la CDMX alcanzaría para obras necesarias de agua: diputada del PAN

Se registró inundación en el cruce de Eje 1 Norte y Río Churubusco

El presupuesto total de este 2025 que tiene la Ciudad de México no alcanzaría para las atender las obras necesarias que requieren las redes de agua y de drenaje, apenas se cubriría el 76 por ciento, así lo afirmó la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Liz Salgado.

La legisladora alertó que se trata de “algo grave está pasando en materia hídrica en la ciudad”.

Recordó que parte de la problemática es que unos meses falta de agua, otros son inundaciones y siempre hay fugas de agua y de drenaje por todos lados.

Además recordó que la ciudad está llena de socavones, por lo que preguntó “¿cuánto costaría arreglarlo?“.

En 2017 se requerian 380 mil mdp

Recordó que Ramón Aguirre, quien fue titular de SACMEX en los gobiernos de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, dijo que en 2017 se hizo una estimación global y a precios actuales, es decir, descontando el efecto de la inflación, se requerirían 380 mil millones de pesos.

Para aterrizar las cifras, la diputada ejemplificó que este año el presupuesto de egresos de la Ciudad de México es de 291 mil 500 millones de pesos.

“Es decir: no alcanza. Y si se destinara todo el presupuesto de la ciudad a obras de agua y de drenaje, apenas se cubriría el 76 por ciento”.

Presupuesto del Tren Maya hubiera alcanzado

Ante este escenario, señaló que el costo del tren maya, fue de 500 mil millones de pesos, lo que sí habría alcanzado y hasta sobrado un 30 por ciento

“Lo peor, enfatizó, es que esos 500 mil millones de pesos sólo son lo gastado en la construcción del Tren Maya, dado que su operación es un barril sin fondo: pierde dinero sistemáticamente. Sólo el primer semestre de este año perdió 2 mil millones de pesos.

La diputada aseguró que es una prueba más de lo irresponsables e incapaces que son los gobiernos de Morena.

“Y si se busca a detalle, ejemplos hay por todos lados: fiestas en lugar de arreglo de vialidades; oficinas en lugar de luminarias, refinerías en lugar de medicinas y aeropuertos en lugar de hospitales”, concluyó.