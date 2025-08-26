PAN CDMX cuestiona avances del mecanismo de protección a periodistas

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN capitalino

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) información sobre los resultados del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que han reportado hostigamiento o amenazas.La dirigente del partido local señaló que durante los primeros siete meses de 2025 se registran aproximadamente 51 casos de miembros de la prensa con carpetas de investigación activas o procesos judiciales en curso.

Además, recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reportaron 37 asesinatos de periodistas y cinco desapariciones, según cifras difundidas por organizaciones como Article 19.Además consideró necesario transparentar cómo se han procesado los casos de acoso y qué acciones se han implementado para proteger la labor y la integridad de quienes ejercen el periodismo.

Asimismo, mencionó recientes denuncias relacionadas con ataques hacia familiares de periodistas, como en el caso de la hija de la periodista Lourdes Mendoza.Finalmente, aseveró que la libre expresión y la seguridad de los periodistas son elementos fundamentales para el ejercicio de una democracia plena y solicitó a Segob informar sobre los avances del mecanismo de protección.