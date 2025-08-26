Rescatan a 2 perritos atrapados en Álvaro Obregón e Iztapalapa

Rescate de perritos Los 'lomitos' fueron recuperados sin lesiones graves y entregados a sus dueños

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a un canino que se encontraba atrapado entre ramas, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los oficiales se dirigieron a la avenida Chicago esquina con calle Luis Urbina, en la colonia Lomas de Becerra, lugar en el que ubicaron al perrito que se encontraba atorado entre basura y ramas debajo del concreto de la banqueta que delimita la presa San Francisco.

De inmediato, y con el apoyo de algunos vecinos, la uniformada realizó diversas maniobras para sacar al lomito, el cual también se encontraba mojado por la lluvia y el agua que almacena la presa.

Una vez que el canino fue retirado del lugar, un padre de familia acompañado de su hijo se aproximaron al lugar, y refirieron ser los dueños del perrito, por lo que el menor se lo llevó de inmediato a su domicilio para resguardarlo de la tormenta, mientras que el papá agradeció el apoyo del personal de la policías para rescatar al animal.

Otro quedó atrapado entre dos bardas de un inmueble ubicado en la colonia Xalpa, de la alcaldía Iztapalapa.

Los policías auxiliares realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en dicha colonia cuando fueron requeridos por un ciudadano en la esquina de las calles Pensamientos y Villahermosa, quien refirió que su animal de compañía se había quedado atrapado en una barda contigua.

Enseguida, los uniformados iniciaron las labores de rescate con extrema precaución debido a que el canino, temeroso, se encontraba atrapado al fondo de dos muros contiguos a aproximadamente tres metros de profundidad.

Luego de unos minutos, con los llamados al perrito para que se acercara y al extender los brazos, los oficiales lograron rescatar al lomito sano y salvo, y quien fue valorado por personal de Protección Civil y verificó que no tenía lesiones graves, motivo por el cual le fue entregado a su dueño, que emocionado lo abrazó y agradeció el apoyo recibido por los efectivos policiales.