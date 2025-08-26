Tlalnepantla Fusiona Deporte y Tradición con la Carrera “Mariachi Run – Fest”

Tlalnepantla se prepara para una de las celebraciones más destacadas de sus festejos patrios con la carrera “Mariachi Run – Fest”, programada para el 14 de septiembre. El evento, que espera reunir a más de mil 500 corredores, combinará el atletismo con la riqueza cultural del mariachi, creando una experiencia única para todos los participantes.

La maestra Paula Pellicer Torres, titular de la oficina de la Presidencia Municipal, destacó que el alcalde Raciel Pérez Cruz ha instruido a todas las dependencias a trabajar de manera transversal para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Señaló que esta competencia es un ejemplo de ese esfuerzo conjunto, ya que en su organización intervienen diversas autoridades locales.

Pellicer Torres evocó la filosofía helénica de “Mente sana en cuerpo sano”, explicando que para los griegos, construir una ciudad significaba promover el bienestar integral de las personas. “Llenaban el espíritu de aprendizaje, de conocimiento, de mecanismos de reflexión y de una constante activación física”, mencionó durante la presentación del evento.

“Las personas se postulaban a alimentarse sanamente, hacer ejercicio permanentemente y el deporte se acompañaba siempre de reflexiones que les ayudaban a entender mejor el entorno en el que vivían”, expresó la funcionaria. Añadió: “Eso es lo que haremos en la carrera ‘Mariachi Run – Fest’, mezclar el deporte con esta importante tradición que resalta durante el mes patrio”.

Acompañado por Jesús Gama Zamora del Mariachi Gama 1000, Sierra Torres detalló que la carrera contará con modalidades de 5 y 10 kilómetros, con premiaciones para los tres primeros lugares de cada categoría. La competencia iniciará en el Deportivo Tlalli y las rutas pueden consultarse en las páginas oficiales de Facebook del Gobierno de Tlalnepantla y del IMCUFyDET.

El costo de recuperación es de 490 pesos e incluye un kit con playera, calcetas temáticas, morral y medalla conmemorativa. Las inscripciones están abiertas en la página www.chronostart.com.mx/mariachirunfest y de manera presencial en diversos deportivos y establecimientos participantes.

La entrega de kits se realizará el 13 de septiembre en el Deportivo Tlalli de 9:00 a 13:00 horas. Ese mismo día se llevará a cabo una carrera infantil gratuita para menores de 12 años, limitada a 200 participantes, asegurando que las nuevas generaciones también sean parte de esta festividad que une el deporte con la tradición mexicana.