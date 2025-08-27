Alcalde de Naucalpan reafirma compromiso con la igualdad de género en Primer Encuentro de Mujeres Transformadoras

El alcalde Isaac Montoya Márquez reitera su compromiso con la igualdad de género en Naucalpan

Naucalpan — El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, afirmó que en su administración existe la convicción de impulsar la perspectiva de género en todas sus áreas; en el marco del Primer Encuentro de Mujeres Transformadoras de Naucalpan, ante más de 300 asistentes, entre ellas servidoras públicas y la presidenta honoraria del DIF Municipal.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), se llevó a cabo este ejercicio con el objetivo de reflexionar sobre la importancia del autocuidado como una herramienta para el bienestar integral y el fortalecimiento del tejido social. El alcalde agregó que toda obra pública, programa y acción de su gobierno está encaminada a beneficiar a las mujeres de Naucalpan.

“Estamos convencidos de que la igualdad no se quede en discurso, es una práctica cotidiana, es una decisión, es una orientación que se tiene que reflejar en las calles y las comunidades en nuestras instituciones y en nuestra cultura”, expresó Montoya Márquez durante su intervención. Agregó que han destinado esfuerzo y recursos para impulsar proyectos que promuevan el autocuidado, el empoderamiento y la independencia económica.

El mandatario municipal señaló que su gobierno seguirá caminando de la mano con las mujeres, “porque una sociedad que respeta y protege a las mujeres, es una sociedad fuerte, justa, evolucionada y más humana”. Esta postura fue respaldada por la presencia de la directora general del Observatorio de la Gobernanza para el Desarrollo Comunitario de las Mujeres, Mayra Ángel Sánchez.

En su oportunidad, la titular del IMNIS, Mitzi Segura, reconoció al alcalde y al personal del Sistema Municipal DIF como los aliados más importantes de las mujeres de Naucalpan. Destacó que este Primer Encuentro de Mujeres Transformadoras es un espacio que recuerda la importancia del acompañamiento y de la sororidad.

“Porque cuando una mujer abraza y apoya a otra, se enciende una fuerza colectiva que nos impulsa avanzar, sobre todo a quienes hemos ido y somos sobrevivientes de algún tipo de violencia”, subrayó Segura. “Aquí confirmamos que caminar en grupo, es la manera más poderosa de transformar nuestras vidas y nuestras comunidades”.

El IMNIS promueve la estrategia de círculos de autocuidado para mujeres que les permitan reconocer la importancia del autocuidado en sus diferentes formas. Durante el evento, se distribuyó la Guía Básica para el Autocuidado de las Mujeres, documento elaborado por el instituto que contiene temáticas como el derecho al autocuidado físico y emocional, y el acceso a redes de apoyo y servicios de salud.

El encuentro representó un paso más en la implementación de políticas públicas con perspectiva de género en el municipio, reflejando el compromiso de la administración local con el bienestar y desarrollo integral de las mujeres naucalpenses.

La Crónica de Hoy/2025