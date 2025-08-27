Alcaldesa de Huixquilucan recibe premio nacional por Centro de Justicia Cívica

La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, galardonada por Centro de Justicia Cívica

Huixquilucan — Por la construcción y puesta en marcha del Centro de Justicia Cívica, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, fue galardonada con el Premio a las Mejores Prácticas de los Gobiernos Locales 2025 en la categoría de “Calidad de Vida”.

Las nuevas instalaciones, únicas a nivel nacional, fueron diseñadas para resolver conflictos cotidianos de manera expedita, justa y gratuita, con el objetivo de prevenir que escalen en actos de violencia o delitos.

El premio fue entregado durante la XV ceremonia del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales y el 16 Aniversario de la revista Alcaldes de México. En el evento, la alcaldesa destacó que la implementación de este Juzgado Cívico contribuye a avanzar en el cumplimiento del Modelo Homologado de Justicia Cívica, cuyo fin es propiciar una convivencia más armónica entre la comunidad.

Al recibir la estatuilla de manos de la presidenta ejecutiva de la Revista Alcaldes de México, Gladis López Blanco, y de la directora general, Norma Pérez Vences, Contreras Carrasco explicó los orígenes del proyecto. “A finales del año pasado, iniciamos la construcción de este nuevo Centro de Justicia Cívica, el cual abrió sus puertas en abril para ofrecer a la población herramientas que permitan fortalecer una cultura de paz y legalidad”, expresó la mandataria local.

Uno de los aspectos que caracterizan a este Centro como único en su tipo a nivel nacional es que alberga en un mismo lugar el Juzgado Cívico, la Oficialía de Mediación y Conciliación, y la Preceptoría Juvenil. Esto permite resolver conflictos a través de la mediación, al mismo tiempo que brinda un acompañamiento social y atención médica a los ciudadanos.

Acompañada por el vicecoordinador del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, la presidenta municipal reiteró su compromiso de seguir innovando en la implementación de políticas públicas que sean reconocidas como casos de éxito. El objetivo es que Huixquilucan continúe refrendando su liderazgo tanto a nivel nacional como estatal en beneficio de su población.

En su décimo quinta edición, la Revista Alcaldes de México reconoció las acciones y políticas públicas de mayor impacto de casi 50 gobiernos, tanto municipales como estatales. Los premios se dividieron en seis bloques temáticos: Calidad de Vida, Desarrollo Económico y Finanzas, Gobernanza, Servicios Públicos, Turismo, así como el de Estados.

Las mejores prácticas premiadas son seleccionadas tras un minucioso análisis de los programas enviados y una exhaustiva investigación de la casa editorial. Este proceso se basa en estudios, mediciones, rankings y otros reconocimientos otorgados por instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

Esta es la tercera ocasión consecutiva en la que Romina Contreras es galardonada con este premio. En 2024, fue reconocida en el rubro de “Calidad Crediticia” por la eficiente gestión de recursos, y en 2023, obtuvo el premio en “Desarrollo Social” por mantener al Complejo Rosa Mística como el sistema municipal de salud más grande del país.

La Crónica de Hoy/2025