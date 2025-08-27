Capturan a 3 “Gansos” en narcotienditas en Iztacalco

Detenidos Integrantes de la célula criminal. (SSPC)

Autoridades detuvieron a dos hombres y a una mujer integrantes del grupo delictivo “Los Gansos”, dedicados al robo de vehículos y motocicletas, a la venta y distribución de droga, y la extorsión de comerciantes y locatarios en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

Se trata de Miguel Ángel González Orona de 41 años, Víctor Francisco Mendoza García de 41 años y Rubí Athziri Trigos Godínez de 27 años.

Tras investigaciones en las colonias Agrícola Oriental y Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, los agentes verificaron que tres domicilios eran utilizados para actividades ilícitas.

Una vez que se obtuvieron las órdenes de cateo, uno de los despligues se llevó a cabo en un complejo de departamentos, ubicado en la calle Oriente 229.

En dos viviendas se aseguraron 198 dosis de metanfetamina, 199 de cocaína, 192 bolsitas con marihuana, dos armas de fuego largas, cuatro cargadores y 50 cartuchos útiles; asimismo fueron detenidos Miguel Ángel y Rubí.

Simultáneamente se intervino un predio localizado en la calle Sur 119, de la colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, en donde fue detenido Victor Francisco y aseguraron 99 dosis de metanfetamina, 100 de aparente cocaína y 99 de marihuana.

Miguel Ángel González tiene un ingreso al Sistema Penitenciario por el delito de Robo agravado en el año 2007.