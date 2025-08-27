Con miras al Mundial, Congreso CDMX pide reactivar los 390 bebederos de agua del Metro

bebederos de agua en el Metro CDMX. Foto: Redes sociales

El Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua y al Sistema de Transporte Colectivo Metro que implementen acciones de limpieza, reparación, mantenimiento y reactivación de los bebederos (que se encuentran dentro de sus instalaciones).

Lo anterior, con el fin de garantizar el acceso al agua de manera gratuita a ciudadanos y visitantes.

Desde el 2024, el Gobierno local, a cargo de Martí Batres, se comprometió a poner en marcha los bebederos de las 12 líneas del Metro con el objetivo de mitigar los efectos de las altas temperaturas en las diferentes estaciones.

Bebederos representaron inversión de más de 20 mdp

Al tomar la palabra, el legislador Ernesto Villarreal Cantú, del grupo parlamentario del PT, recordó que hace unos años se instalaron 390 bebederos, lo que representó una inversión de 24 millones de pesos.

Destacó que actualmente los bebederos se enfrentan retos de operación, principalmente después de su inhabilitación durante la crisis de la pandemia por Covid-19, por representar un foco de posibles contagios.

El legislador también destacó que este programa fomenta la reducción de uso de plásticos y promueve la vida saludable.

Asimismo, deberá ser parte de la atención a las personas visitantes a la capital por la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026, quienes necesitarán que se les garantice este servicio básico.