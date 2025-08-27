Desalojo de edificio en la Roma fue para atrapar a integrante de La Unión Tepito: FGJCDMX

Detenido Presunto integrante de "La Unión Tepito". (FGJCDMX)

La Fiscalía capitalina informó que el aseguramiento del edificio de departamentos en la calle de Tonalá, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, obedece a una denuncia presentada por la dueña del inmueble, quien acusó que un grupo de personas integrantes del grupo criminal “La Unión Tepito”, tomó el control de la propiedad desde 2024.

La madrugada del 26 de agosto, 26 familias que habitaban el número 125 acusaron que agentes de la Fiscalía ingresaron aparentemente sin orden judicial al inmueble y las obligaron a desalojar de inmediato.

Las autoridades sacaron sus pertenencias a las calles y cuando intentaron arrestar a un hombre llamado Roberto Jovany “N”, impidieron que las autoridades realizaran su trabajo.

Según el testimonio de los habitantes, las autoridades los han señalado de comercializar droga y de invadir inmuebles, sin embargo, acusan que llevan más de 40 años como inquilinos del inmueble.

En respuesta, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que el desalojo se debe a una investigación por el delito de despojo. La denuncia fue presentada por la representación legal de la empresa propietaria, que acreditó la legítima adquisición del bien mediante escritura pública.

De acuerdo con la carpeta de investigación, se indaga que un grupo de personas, entre ellas una mujer y un hombre habrían ingresado de manera violenta y tomaron el control del edificio en 2024, refiriendo vínculos con la organización delictiva La Unión Tepito. A raíz de estos hechos, señalan, los representantes de la empresa propietaria no pudieron volver a ingresar al inmueble.

En las indagatorias, la Fiscalía recabó declaraciones de testigos y obtuvo la confirmación registral de la propiedad, lo que permitió solicitar al juez el aseguramiento del inmueble.

Durante el aseguramiento, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, aprehendieron a Roberto Jovany “N”, señalado como supuesto integrante de La Unión Tepito.

Vecinos del lugar intentaron impedir la detención, por lo que se tuvo que aplicar el uso de la fuerza mínima, sin que se reportaran personas lesionadas.

Una vez detenido, la Fiscalía capitalina entregó a Roberto Jovany “N” a su homóloga en el Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión, por un delito ocurrido en noviembre de 2024 en el municipio de Ecatepec, Estado de México.