Ecatepec, ante el reto de romper el Récord Guinness con jornada masiva de recolección de basura

Ecatepec busca romper Récord Guinness con jornada masiva de recolección de basura

El Gobierno de Ecatepec convocó a la ciudadanía a participar en una jornada histórica de limpieza que se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre a las 9:00 horas de la mañana, con el objetivo de romper el Récord Guinness con el mayor número de personas recolectando basura al mismo tiempo.

La administración municipal que encabeza Azucena Cisneros Coss, informó que esta actividad forma parte de la estrategia integral “Ecatepec limpia es más segura”, que busca no sólo mejorar la imagen urbana, sino también fomentar la participación social y la cultura del cuidado ambiental.

De acuerdo con las autoridades locales, para lograr la meta será fundamental la colaboración de la población en general, por lo que se habilitaron diversos puntos de recolección distribuidos en todo el municipio, con el fin de facilitar la participación de miles de vecinos. La ubicación de dichos puntos puede consultarse en el portal oficial del ayuntamiento: https://ecatepec.gob.mx/record-guinness-en-ecatepec/.

La presidenta municipal destacó que Ecatepec enfrenta grandes desafíos en materia de residuos sólidos debido a su densidad poblacional y extensión territorial, por lo que esta acción no sólo busca batir una marca mundial, sino también generar conciencia comunitaria sobre la importancia de mantener limpios los espacios públicos, barrancas y calles del municipio.

“Estamos convencidos de que un Ecatepec limpio es un Ecatepec más seguro, y que la unión entre gobierno y ciudadanía es la clave para transformar nuestro municipio. Este evento será un ejemplo de lo mucho que podemos lograr trabajando juntas y juntos”, señaló Cisneros Coss en conferencia de prensa.

El intento por establecer este récord Guinness implica cumplir con estrictos lineamientos internacionales, entre ellos la certificación de jueces especializados que verificarán de manera presencial la participación simultánea de los asistentes, así como el correcto registro de las bolsas de basura recolectadas.

Además de la actividad central, se tiene previsto que las cuadrillas municipales y voluntarios continúen con labores de limpieza y desazolve en diversas barrancas y vialidades, a fin de dar continuidad a los trabajos de saneamiento ambiental en beneficio de la población.

Ecatepec busca posicionarse como un referente nacional en materia de participación ciudadana y compromiso con el medio ambiente, al tiempo que reafirma el llamado a la unidad social bajo el lema: “Con honestidad y trabajo conjunto, lograremos un Ecatepec más limpio y digno para todas y todos”.