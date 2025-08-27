Edomex se llena de música, teatro y danza con el Festival de Artes Escénicas

Festival de Artes Escénicas Edomex

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México invita a las y los ciudadanos a disfrutar del Festival de Artes Escénicas, que contempla más de 40 actividades gratuitas, organizadas por la Secretaría de Cultura y Turismo.

El evento busca acercar las artes a la población con una programación que incluye música, teatro y danza; se llevará a cabo del jueves 28 al domingo 31 de agosto en el Centro Cultural Mexiquense, en Toluca, y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco.

Cartelera Centro Cultural Mexiquense

Jueves 28 de agosto. Se presentará en la explanada la Orquesta Mexicana de Guitarras, el teatro de títeres de la Compañía Teokikixtli, y en el ágora el Museo de Antropología e Historia se presentará la danza folklórica de Atlan-Chaneh-Axolotl.

Viernes 29 de agosto. El público podrá disfrutar del Grupo Folklórico Asbaje en el ágora del Museo de Antropología e Historia, la obra Zona de (Des)carga de la Compañía Áurea Escénica. Mientras que en la explanada comenzaran las actividades, contando con el tributo a 31 minutos.

Sábado 30 de agosto. En el Museo de Arte Moderno destaca la participación del Terceto Femenil de Toluca, la obra Macbeth de Liks Theatre Company. En la explanada se presentará el Grupo de Danza Ollin Iztactepetl y el concierto Asha’s SMILE.

Domingo 31 de agosto. El día comienza con la obra circense Rémora de Proyecto Artístico CAE, seguido por el concierto de Heavy Morgans en la explanada, y concluye con el Grupo de Danza Nahui Ollin.

Cartelera Centro Cultural Mexiquense Bicentenario

Jueves 28 de agosto. El festival comienza con la función La Casa de Bernarda Alba de Prismas Teatro, seguido por el Ballet folklórico Alma Dancística y Tenori, en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo.

Viernes 29 de agosto. Se realizará la presentación del Grupo de Danza Folklórica Mexicana en el teatro al aire libre; la presentación de la Orquesta Sinfónica de Ecatepec, en la Sala Elisa Carrillo; además de obras de teatro, danza folklórica, conciertos de piano y jazz.

Sábado 30 de agosto. Inicia el día con el Ballet Folclórico Internacional Nezahualcóyotl Rey Poeta, para continuar con la obra El Oso de Tejocotito Teatro y el concierto del Quinteto de Metales Tonanitla.

Domingo 31 de agosto. El festival cierra con música de jazz a cargo de Espectro Jazz en el vestíbulo de la biblioteca a las 13:00 horas.

Con el evento, se reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México de acercar expresiones artísticas de calidad a todas y todos. Los eventos son gratuitos y están pensados para que las infancias, juventudes y adultos disfruten en familia.