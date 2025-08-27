Fernando Mercado asume la coordinación estatal de la AALMAC en la CDMX

Fernando Mercado, alcalde de Magdalena Contreras, al rendir protesta como Coordinador Estatal de la AALMAC en la Ciudad de México (Adrián Contreras)

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, rindió protesta como Coordinador Estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. (AALMAC), en un evento que reunió a representantes de gobiernos locales de distintas regiones, dirigentes políticos y empresariales.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta nacional de la AALMAC y gobernadora de Guanajuato, Alma Denise Sánchez. En representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió el secretario de Gobierno, César Cravioto, quien transmitió un mensaje en nombre de la mandataria capitalina.

Menciomó la importancia de la asociación, con más de 25 años de existencia, como un espacio que ha dado voz a los gobiernos locales de izquierda, comprometidos con la rendición de cuentas y con atender los intereses de la ciudadanía.

“Es muy importante que podamos representar a una asociación que sirve a la gente y que ha construido, desde abajo, una forma distinta de gobernar”, expresó.

La jefa de Gobierno, a través del mensaje leído por su secretario, subrayó el carácter histórico del momento, recordando que la AALMAC ha sido durante más de dos décadas un referente del municipalismo progresista.

Hizo especial énfasis en que la Ciudad de México es hoy la capital de la transformación y que la coordinación estatal se instala con el propósito de fortalecer la democracia y consolidar un modelo de gobierno de izquierda.

“El bienestar no se garantiza desde arriba, sino con derechos para todas y todos”, apuntó el mensaje, destacando avances como la reducción de más del 60 por ciento en los delitos de alto impacto, la ampliación de becas y apoyos sociales para casi 2 millones de personas, la construcción de un sistema de cuidados dirigido a mujeres, y la expansión de la movilidad pública en las periferias.

Además, se subrayó que gobernar desde la izquierda significa garantizar derechos como el acceso al agua, la movilidad sostenible y la seguridad ciudadana como una política de paz e igualdad.

“La fórmula de poner primero a los pobres ha demostrado resultados, logrando una reducción histórica de la pobreza desde 2018”, añadió el documento leído durante la ceremonia.

Al tomar protesta, Fernando Mercado juró cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la AALMAC, así como trabajar por una agenda local a favor del desarrollo y promoción de los gobiernos progresistas.

“Que los municipios y alcaldías que conforman la asociación, y el pueblo al que gobernamos, lo reconozcan”, expresó durante el acto.

La nueva coordinación estatal, señalaron los asistentes, representa un compromiso político con la unidad de las izquierdas y con la construcción de respuestas colectivas para los desafíos metropolitanos, como el acceso al agua, la seguridad, el manejo de residuos y la movilidad sustentable.