Gobierno de Atizapán entrega rehabilitación integral de calle en Las Alamedas

Otra obras rehabilitada más en Atizapán

Atizapán — El gobierno de Atizapán de Zaragoza, que encabeza el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, entregó la rehabilitación integral con concreto asfáltico de la calle Cerrada de los Halcones en el fraccionamiento Las Alamedas.

La obra, que beneficia directamente a cientos de familias de la zona, fue posible gracias a la responsable contribución de los atizapenses y al trabajo en equipo con los miembros del Cabildo. Los ediles aprobaron los recursos necesarios para seguir mejorando la infraestructura vial del municipio, demostrando un compromiso conjunto con el desarrollo local.

“Cada obra que entregamos es el reflejo de la confianza que los ciudadanos depositan en nosotros a través de sus contribuciones”, destacó el alcalde Pedro Rodríguez Villegas durante la entrega. “Esta calle es la prueba de que cuando administramos los recursos con honestidad y eficiencia, podemos transformar nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de todos”.

El primer edil también reconoció el apoyo del Cabildo para la realización de estos proyectos. “Agradezco profundamente a los síndicos y regidores por su compromiso, pues su respaldo en el Cabildo es fundamental para que estos proyectos se hagan realidad y beneficien a quienes más lo necesitan”.

Los trabajos en la calle Cerrada de los Halcones abarcaron una longitud de 294 metros lineales y un área total de 2,701 metros cuadrados. Las acciones incluyeron el fresado de la carpeta asfáltica dañada para preparar la superficie y la construcción de una nueva y resistente superficie de rodamiento de 7 centímetros de espesor con concreto asfáltico.

Como parte integral del proyecto, se realizó el suministro y colocación de material especial para garantizar una mayor durabilidad y proteger la vialidad. Asimismo, se construyeron reductores de velocidad, guarniciones, banquetas y rampas, pensando siempre en la seguridad de peatones y automovilistas.

El proyecto culminó con un balizamiento completo con pintura para líneas, pasos peatonales y flechas indicadoras de sentido, creando una vialidad más ordenada y segura para todos los usuarios. Estos elementos complementarios buscan prevenir accidentes y mejorar la convivencia vial en la zona.

Con estas acciones, el gobierno de Atizapán de Zaragoza reafirma su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias, construyendo vialidades más seguras, duraderas y funcionales que impulsan el desarrollo y la plusvalía en cada rincón del municipio.

La Crónica de Hoy/2025