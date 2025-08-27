En Ixtapaluca impulsan estímulos para conserjes y personal administrativo escolar

Ixtapaluca consolida apoyo a conserjes y secretarias escolares

El gobierno municipal de Ixtapaluca reafirmó su compromiso con el personal administrativo y de apoyo educativo al iniciar la recepción de documentación para el programa de respaldo dirigido a conserjes y secretarias de escuelas locales.

La iniciativa, que cumple ya cuatro años ininterrumpidos, busca reconocer la labor esencial que desempeñan estos trabajadores en el funcionamiento cotidiano de planteles de todos los niveles educativos.

Durante el evento, autoridades municipales destacaron que el programa ha beneficiado de forma directa a cientos de personas que, desde sus funciones administrativas y de mantenimiento, contribuyen a que niñas, niños y jóvenes estudien en entornos más seguros, limpios y ordenados. “Ellos forman parte fundamental de la comunidad escolar; su esfuerzo permite que los procesos educativos se desarrollen con normalidad y calidad”, señalaron los representantes del gobierno local.

El apoyo consiste en una serie de estímulos y beneficios diseñados para mejorar las condiciones laborales y personales de conserjes y secretarias. Además de reconocer su trabajo, se busca reforzar la dignificación de estas tareas, que muchas veces pasan inadvertidas pese a su relevancia diaria.

La recepción de documentos es el primer paso para que los beneficiarios puedan acceder a los recursos que otorga el programa. Este procedimiento se lleva a cabo de manera ordenada, garantizando transparencia y atención personalizada. Autoridades municipales subrayaron que el propósito es que ningún trabajador quede fuera del beneficio por falta de información o trámites incompletos.

En su mensaje, el gobierno de Ixtapaluca reiteró que la educación es una prioridad y que, para fortalecerla, se debe reconocer no solo a docentes y directivos, sino también a quienes cumplen funciones de apoyo esenciales. “No se trata únicamente de mejorar aulas o entregar materiales; se trata también de valorar a quienes, desde su labor diaria, sostienen el funcionamiento de nuestras escuelas”, enfatizaron.

La continuidad del programa durante cuatro años refleja, según autoridades locales, la voluntad de construir políticas públicas sólidas y permanentes. “Estamos hablando de un compromiso sostenido, no de acciones aisladas o temporales. Nuestro objetivo es consolidar mejores condiciones para todos los integrantes de la comunidad escolar”, añadieron.

Con estas acciones, Ixtapaluca busca seguir siendo un referente en la implementación de programas municipales que ponen a la gente en el centro de las decisiones públicas, fortaleciendo la educación como pilar del desarrollo social.