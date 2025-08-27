Niega director de Sapase riesgo por agua en pozos de Ecatepec

Sapase garantiza que el agua potable municipal no representa riesgo alguno

Ecatepec — El director del organismo de agua de Ecatepec (Sapase), Francisco Reyes Vázquez, negó categóricamente que el agua de los pozos de la Quinta Zona represente algún riesgo para la salud de las familias, y aseguró que la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) supervisa que el líquido cumpla con los estándares de cloración y calidad correspondientes.

El titular del organismo indicó que el agua extraída de los pozos perforados en la Quinta Zona es completamente apta para consumo humano, respaldando esta afirmación con los estudios de calidad necesarios realizados previamente. “Se han realizado todos los estudios que garantizan que el agua cumple con las normas establecidas”, señaló Reyes Vázquez.

Además, el director recordó que la mayor parte del suministro que reciben los vecinos de esa zona proviene del Sistema Cutzamala, cuyo proceso de cloración se realiza bajo los estrictos protocolos de la CAEM. Este sistema, según explicó, aporta la cantidad significativa del agua distribuida en la región.

Reyes Vázquez hizo un llamado a la confianza ciudadana en los trabajos que impulsa la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss. “Invitó a los vecinos a confiar en los trabajos que lleva a cabo la presidenta municipal para que todos los colonos reciban agua por la red”, expresó el director del organismo de agua.

El funcionario enfatizó los avances en la distribución del agua, destacando la reparación de múltiples fugas en las tuberías que han permitido mejorar el servicio. Manifestó su confianza en que “a finales del año se estabilizará el suministro”, reflejando el compromiso de la administración municipal con la solución definitiva del servicio de agua potable.

Finalmente, Sapase reafirmó su compromiso con la transparencia y la calidad del servicio, garantizando que continuará trabajando en coordinación con la CAEM para mantener los estándares de potabilidad y asegurar el suministro constante para todos los habitantes de Ecatepec.

La Crónica de Hoy/2025