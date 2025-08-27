Ofrece “El Mamado” de “La Barredora” ser testigo protegido de la FGR

Detenido Ulises Pinto "El Mamado". (SSPC)

Ulises “N”, alias “El Mamado” y/o “Pinto”, identificado como uno de los líderes del grupo criminal “La Barredora”, ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) ser un testigo protegido a cambio de revelar detalles de operaciones criminales y personas involucradas en el cártel, información que colabore con las investigaciones.

El segundo al mando del grupo creado por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, habría ofrecido exponer nombres de funcionarios que solaparon el crecimiento de “La Barredora” en Tabasco y que se beneficiaron económicamente de las actividades delictivas de ese grupo criminal.

Ulises Pinto es identificado como exjefe de escoltas de fuerzas de seguridad, donde conoció a Hernán Bermúdez, alias “El Abuelo”, exjefe la policía en la entidad.

Con el exsecretario formó “La Hermandad” y/o “Cártel Policiaco”, relacionados con el tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares en el estado de Tabasco.

Para su protección, Pinto habría solicitado a la Fiscalía Especial de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, el apoyo de testigo que colaboraría con las autoridades para desmantelar al grupo y brindar información que acelere la captura de más criminales.

“El Mamado” fue detenido el pasado 26 de julio en la colonia Los Gavilanes, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y cuenta con orden de aprehensión por asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, secuestro, trasiego de droga, robo de combustible, además de pactar una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este sujeto acumuló capital por el dinero obtenido del tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas, control del abasto de antros y bares. Contaba con inmuebles ubicados en zonas residenciales en Zapopan y Guadalajara, así como una gran cantidad de autos y camionetas último modelo y de alta gama.

Hernán Bermúdez aún prófugo

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, buscado por favorecer a “La Barredora” para que operaran sin ser perseguidos por las autoridades en Tabasco, continúa prófugo.

El exsecretario cuenta con una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, al colaborar con el grupo criminal “La Barredora”, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

A partir de su salida en diciembre de 2023, se registró un repunte en la violencia: ejecuciones, ataques a comercios, quema de vehículos y mensajes en narcomantas se multiplicaron en el estado.

Desde noviembre del 2024, Javier May Rodríguez, señaló públicamente a Bermúdez como cabecilla de La Barredora, organización criminal que se escindió a finales de 2023 y provocó una ola de violencia en la entidad.