PAN CDMX interpone amparo colectivo contra la llamada “Ley Espía”

Secretarios, militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México ingresaron un amparo colectivo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de evitar la intervención de sus líneas de telefonía celular y manifestar su rechazo a lo que denominan “Ley Espía”.

De acuerdo con la dirigencia panista capitalina, este recurso busca frenar la aplicación de la legislación impulsada por Morena, que —según los promoventes— permitiría que los ciudadanos sean vigilados y rastreados en tiempo real.

El PAN CDMX señaló que el amparo colectivo pretende en una primera etapa suspender la aplicación de dichas disposiciones a las personas que lo presenten y, en caso de obtener un fallo favorable, se deje de aplicar de manera indefinida a quienes estén amparados.

El partido informó que el documento legal está disponible para toda la ciudadanía en el sitio pan.org.mx, donde también se puede descargar un manual con los pasos a seguir para presentarlo de manera individual.

“Lo que queremos decir a las y los vecinos de la Ciudad de México es que te puedes defender, no está todo acabado. Te puedes proteger precisamente con este amparo que redactó el Partido Acción Nacional y que está a disposición de cualquier persona”, indicó la dirigencia panista.

Asimismo, Acción Nacional convocó a la población en general a interponer el recurso de manera personal, señalando que muchas personas no desean compartir sus datos y que este amparo es una vía para proteger su privacidad.

Los representantes panistas aseguraron que con el actual gobierno “cada vez hay más control para los ciudadanos, pero más libertad para el crimen”, y afirmaron que no se quedarán callados ante lo que consideran actos autoritarios.