Partido Verde presentará más de 80 iniciativas en el próximo periodo legislativo

Partido Verde define ruta legislativa para el próximo periodo (Jennifer Garlem)

La bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México realizó su tercera reunión plenaria, en la que acordaron que para el próximo periodo de sesiones presentarán más de 80 iniciativas que abarcan cuatro principales ejes: medioambiente y bienestar animal; el segundo es en el ámbito social; el tercero es económico y el último pero no menos importante, la seguridad y justicia.

En conferencia de prensa el coordinador de la bancada, Jesús Sesma, destacó que no sé trata de un partido con una agenda meramente ambientalista y en pro del bienestar animal, sino que es muy amplia y abarca muchos ámbitos. Además, señaló que se hizo la plenaria a puertas abiertas ya que el PVEM no tiene nada que ocultar y sí cumple sus promesas de campaña.

Prevé un año complicado, con muchos restos e histórico

Sesma recapituló que en el periodo de sesiones que concluyó, el Partido Verde presentó 151 documentos legislativos, 110 iniciativas, 41 puntos de acuerdo, de ellas, 14 iniciativas fueron aprobadas.

Adelantó que el próximo 29 de agosto se nombrará al nuevo coordinador y vicecoordinador de la fracción y precisó que el PVEM planea presentar 80 iniciativas, más las que se incorporen durante el próximo periodo de sesiones.

El legislador hizo un llamado a la bancada mayoritaria (Morena) y al Gobierno local a contemplar la agenda del PVEM para seguir construyendo el segundo piso de la transformación.

“Rogamos, que seamos muy claros desde el inicio en dónde sí podemos tener acompañamiento y en dónde no... Nosotros estamos preparados paralo que viene, esperamos tener el apoyo de la jefa de Gobierno y de Morena”, dijo.

Destacó que será un año complicado, con muchos restos e histórico, iniciando con la toma de protesta de 137 jueces y magistrados del Poder Judicial local; se deberá aprobar el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) .

“La Ciudad de México es compleja por naturaleza, hay mucho que hacer”, afirmó, además llamó a ser prevenidos y estar preparados porque la capital será la sede del Mundial.

Dejará coordinación

El legislador aprovechó para informar que dejará la coordinación del PVEM, por si a caso lo llaman para ocupar algún cargo de la Mesa Directiva.

“Estoy en espera de definiciones, me estoy previniendo. Lo veo como un partido de fútbol, no sabes si vas a estar en la banca o no pero hay que calentar... Como buen futbolista voy a calentar”, comentó.