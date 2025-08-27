Presentan manual para capacitar a integrantes de COPACOS en CDMX

Presentan manual para capacitar a integrantes de COPACOS en la Ciudad de México

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) elaboró el manual “Técnicas didácticas para la capacitación de COPACOS, organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general”, con el propósito de fortalecer las capacidades de quienes imparten procesos formativos en materia de participación ciudadana.

Según el IECM, la herramienta fue desarrollada por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM y está dirigida al personal de las 33 Direcciones Distritales de la capital, responsables de capacitar a integrantes de las Comisiones de Participación Ciudadana (COPACOS), organizaciones sociales y personas interesadas en el tema.

El manual ofrece recursos de consulta con recomendaciones, técnicas didácticas y materiales pedagógicos para facilitar aprendizajes significativos, fomentar la participación y fortalecer el papel transformador de la ciudadanía en sus comunidades.

Las COPACOS son órganos de representación ciudadana conformados por nueve integrantes, electos cada tres años, cuyo objetivo es fungir como vínculo entre habitantes de colonias o unidades territoriales y las alcaldías.

El artículo 185 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que el IECM tiene la atribución de capacitar tanto a servidores públicos como a quienes integran órganos de representación ciudadana y a la población en general.