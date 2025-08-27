Realizan en Texopa consejo municipal de seguridad pública en Texcoco

En la comunidad de San José Texopa se llevo a cabo la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno y vecinos de la zona norte de Texcoco.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez destacó que hace unos días se presento una mesa de seguridad con los mandos de la República y del Edomex donde afirma que Texcoco ha destacado en el mantenimiento de un cuadro limpio y salvo por los bajos índices delictivos.

Por su parte la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad trabajan en la capacitación, aplicación de exámenes y documentación para que cumplan al 100 por ciento con su certificación.

La Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria destacó que durante este trimestre se presentaron 229 servicios de emergencia por parte de la atención Médica Prehospitalaria dieron 652 servicios que en su mayoría fueron a motociclistas.

Jesús Emilio Duarte Olivares, director de está área, recordó que el 19 de septiembre se realizará el segundo simulacro nacional a las 12:00 por lo que se invito a la ciudadanía a ser parte de esta actividad que se lleva año con año como medida preventiva para un caso real, de igual manera se recordó seguir indicaciones y mantener la calma en todo momento.

La Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, destacó el trabajo de la célula de búsqueda: “durante el periodo de referencia se registraron un total de 37 personas de las cuales 35 fueron localizadas”.

Finalmente, el presidente Nazario Gutiérrez Martínez reitero su disposición para trabajar de la mano con todas y todos los ciudadanos de Texcoco, así como agregar que estas mesas tienen el objetivo de acercar a la población y hacerlos participe y sean escuchadas sus peticiones.