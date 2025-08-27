Tlalnepantla promueve la carrera “Corre y Fluye con Nosotros”

Tlalnepantla invita a la carrera “Corre y Fluye con Nosotros” (Maurici Mayol)

El próximo 28 de septiembre, Tlalnepantla vivirá una fiesta deportiva y de integración social con la carrera gratuita “Corre y Fluye con Nosotros”, organizada por el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) del municipio.

El evento contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros, diseñados para fomentar la activación física, la convivencia familiar y la promoción de una cultura del cuidado del agua. De acuerdo con los organizadores, la inscripción es totalmente gratuita y los participantes recibirán un kit de corredor que incluye número de competencia, playera y otros artículos alusivos a la actividad.

Para formar parte de esta experiencia, las y los interesados deberán registrarse a través de la página oficial: http://opdmtlalnepantla.gob.mx/opdm/culturaAguaCarrera. Una vez completado el proceso, se enviará un correo electrónico de confirmación con la información necesaria para recoger el kit de participación.

La presidenta municipal de Tlalnepantla destacó que este tipo de iniciativas buscan reforzar el sentido de comunidad, incentivar hábitos saludables y generar conciencia ambiental. “Queremos que la ciudadanía disfrute de un espacio de recreación, deporte y convivencia, al mismo tiempo que reforzamos el mensaje de que el agua es un recurso que debemos valorar y cuidar”, subrayó.

Tlalnepantla invita a la carrera “Corre y Fluye con Nosotros”

La carrera se suma a las actividades permanentes del OPDM Tlalnepantla para promover la cultura del agua, con dinámicas educativas, talleres y campañas que impulsan el uso responsable del vital líquido. En esta ocasión, se eligió la práctica deportiva como un canal de unión y aprendizaje, donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan compartir una mañana diferente.

Los organizadores invitaron a corredores experimentados, principiantes y familias enteras a participar en esta jornada, que busca convertirse en un referente anual dentro de las actividades deportivas y comunitarias del municipio.

El evento cuenta con el respaldo de patrocinadores como Coca-Cola FEMSA, Zuko y Nucita, que se sumaron a la iniciativa en apoyo a la salud y bienestar de la población.

Con la consigna “En sus marcas, listos, ¡Fluye en Nuestra Ciudad!”, la administración municipal reiteró la invitación a inscribirse y ser parte de este encuentro que une deporte, diversión y conciencia ambiental.