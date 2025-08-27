Vinculan a proceso a otro involucrado en el atentado de asesores de Brugada

Detenido Arturo "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Arturo “N”; presunto implicado en la coordinación logística, seguimiento y vigilancia en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que fueron asesinados el pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan.

Sin embargo, los delitos que se le imputan no lo relacionan directamente en el asesinato de los funcionarios del Gobierno capitalino. Específicamente, los señalamientos únicamente responden a que en el momento de su detención se encontraron drogas y armas en el domicilio.

Arturo “N” será sujeto a una investigación por posesión indebida de tarjeta de circulación, así como delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, además de hipótesis de posesión con fines de comercio y narcotráfico.

A pesar de que la defensa de Arturo “N” exhibió presuntos datos de prueba a su favor, el juez las desestimó y le ratificó prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte por el delito federal de portación ilegal de tarjeta de circulación y justificada por el delito de narcotráfico.

Este sujeto es la octava persona en ser vinculada a proceso del paquete de los 13 detenidos que estarían involucrados en la planeación del atentado hacia Guzmán y Muñoz.

Únicamente a Nery “N”, una de las sospechosas, se le involucra directamente por el ataque. A esta mujer se le imputaron los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa; las otras siete personas sólo mantienen acusaciones por delitos ocntra la salud y portación de armas exclusivas del Ejército.

¿Cómo va el proceso de los 13 involucrados en el asesinato?

Además de Nery “N”, el pasado 22 de agosto fueron vinculados a proceso seis probables implicados. Se trata de Abraham “N”, David “N”, Joshua “N” y Sandra “N” por delitos contra la salud la salud en su modalidad de narcomenudeo, posesión con fines de comercio.

En otra audiencia, a Francisco “N” y a Norma “N” se les vinculó a proceso por los delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por la utilización de armas, se decidió que el seguimiento del caso era competencia de un juez federal, quien deberá de determinar el plazo de la investigación complementaria.

A estos posibles criminales se les impuso prisión preventiva oficiosa.

Los cuatro detenidos restantes, Javier “N”, Arlette “N”, Jesús “N” y Eduardo “N”, están a la espera de que se programe la audiencia en la que se defina si son vinculados a proceso.