Brugada entrega Llaves de la Ciudad al vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin

En el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó las Llaves de la Ciudad de México al vicepresidente de la República Federativa de Brasil, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.

El acto fue presentado como un gesto de amistad y cooperación entre ambas naciones. Brugada indicó que México y Brasil, al ser las economías más grandes de América Latina, comparten la responsabilidad de impulsar un desarrollo regional equitativo y abrir oportunidades de innovación, empleo y bienestar.

“Entregarle las Llaves de nuestra ciudad es abrir una puerta al desarrollo compartido, donde la solidaridad y la cooperación sean la base del fortalecimiento de la región latinoamericana”, expresó la mandataria capitalina, al mencionar que las dos naciones han defendido la soberanía de sus pueblos y mantenido una agenda común en temas de democracia e inclusión.

El vicepresidente brasileño agradeció el reconocimiento y calificó a la capital mexicana como “una metrópoli fascinante, con historia, cultura y dinamismo económico”.

En su mensaje, transmitió los saludos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Clara Brugada y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, además de asegurar que la visita servirá para estrechar los lazos de colaboración e inversión.

Alckmin resaltó que su comitiva incluye a casi 200 empresarios de su país, interesados en establecer alianzas con México.

“Estoy convencido de que México y Brasil serán motores del desarrollo de América Latina y el Caribe, defendiendo el multilateralismo, el libre comercio, la paz y la democracia”, sostuvo.

Durante la ceremonia, el funcionario brasileño evocó la pasión común por el futbol y propuso compartir en México parte del acervo del Museo Pelé, ubicado en Santos, Brasil, como parte de un intercambio cultural.

Además, recordó su vínculo personal con la ciudad al señalar que uno de sus hijos vivió aquí por siete años y formó una familia con una mujer mexicana, con quien tuvo dos hijos gemelos.

“Nunca imaginé que, además de tener nietos mexicanos, recibiría el honor y la responsabilidad de recibir las Llaves de esta gran ciudad”, comentó.

Alckmin concluyó que el reconocimiento simboliza un nuevo capítulo en la relación bilateral y abre oportunidades de cooperación que trascienden lo económico, al tiempo que reconoció la gestión de Clara Brugada y el papel de la Ciudad de México como centro político y social del país.