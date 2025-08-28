Celebran a los abuelitos en la Cuauhtémoc, “nunca más serán invisibles”, asegura Ale Rojo

Celebran a los adultos mayores en la Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc celebró el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores en un evento lleno de alegría y música, en el que la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, reiteró su compromiso con ellos.

“En Cuauhtémoc nunca más estarán solas, solos ni invisibles. Su voz, su experiencia, su cariño son los cimientos de esta alcaldía, y nuestra obligación es honrarlos con hechos, no con discursos vacíos”, afirmó la mandataria.

El evento se realizó en el Kiosco Morisco, y la alcaldesa reconoció que “son la raíz, la fuerza y la inspiración de la comunidad”; además, se firmó de manera simbólica la Agenda por los Derechos de las Mujeres Adultas Mayores.

Dicha agenda establece los compromisos de promover respeto y reconocimiento, garantizar seguridad social digna, impulsar un sistema de cuidados, abrir espacios de participación, reforzar la protección frente a la violencia y avanzar en inclusión digital.

Rojo de la Vega subrayó que cada programa social y cada acción de su gobierno tienen rostro y motivo: “creemos en el derecho a envejecer con dignidad, con alegría y con orgullo. La Cuauhtémoc late más fuerte gracias a ustedes”.

Entre música, baile y convivencia, la celebración organizada por la Dirección General de Desarrollo Social de la demarcación se convirtió en un homenaje a quienes han sostenido familias, abierto caminos y conquistado derechos.

“Ustedes son sabiduría, fortaleza e inspiración. Que viva la Cuauhtémoc y que vivan nuestras personas adultas mayores”, concluyó la alcaldesa.