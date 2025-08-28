Cuautitlán Izcalli impulsa el consumo local con la campaña “Viernes Muy Mexicano”

Con el respaldo del Gobierno Federal, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) puso en marcha la campaña “Viernes Muy Mexicano”, una estrategia nacional que busca fortalecer las economías locales, apoyar a las y los emprendedores y promover el consumo de productos hechos en México.

En Cuautitlán Izcalli, el Gobierno Municipal se sumó a este esfuerzo al destacar que, de manera permanente, se trabaja en el diseño de programas que permiten el flujo económico y el empoderamiento de las familias izcallenses. Estas acciones buscan no solo incentivar las ventas, sino también construir un modelo de economía sustentable que responda a las necesidades de la población y al mismo tiempo proteja el medio ambiente.

Entre las iniciativas que ya se desarrollan en el municipio se encuentran el “Mercadito Verde”, espacio donde productores locales ofrecen alimentos, artesanías y productos amigables con la naturaleza; así como los “Corredores Artesanales”, que se han convertido en un escaparate para promover la identidad cultural y la creatividad de las y los artesanos locales. A estos esfuerzos se suman talleres de emprendimiento que brindan herramientas a quienes buscan iniciar o consolidar un negocio propio.

La administración municipal subrayó que estas actividades son complementarias a la campaña “Viernes Muy Mexicano”, pues comparten el mismo objetivo: impulsar la compra y venta de productos provenientes de empresas familiares y pequeños negocios, garantizando así que los beneficios económicos se queden en la comunidad.

“Cada peso que se gasta en el comercio local fortalece nuestro territorio. No solo dinamiza la economía, sino que genera empleo, crea identidad y mejora la calidad de vida de nuestras familias”, señaló la autoridad municipal al refrendar su compromiso con las y los izcallenses.

Con esta suma de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada, Cuautitlán Izcalli busca consolidarse como un municipio que apuesta por el talento local y la innovación de sus emprendedores, contribuyendo así al crecimiento económico de la región y del país.

La campaña “Viernes Muy Mexicano” invita a la ciudadanía a consumir productos nacionales cada viernes, como muestra de orgullo por lo hecho en México y como un paso firme hacia el fortalecimiento de la economía interna.