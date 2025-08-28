Emiten nuevos fotoboletines de búsqueda de familia para identificar a personas fallecidas

Búsqueda Nuevos fotoboletines de búsqueda de personas desaparecidas. (FGJCDMX)

Fueron presentados los fotoboletines de búsqueda de familia que contienen datos de personas fallecidas no reclamadas, trabajo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Gobierno, la Comisión de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Poder Judicial de la Ciudad de México, en acciones coordinadas a través del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Para difundir los fotoboletines con imágenes y datos esenciales de personas fallecidas, se cruza la información derivada de investigaciones ministeriales de la Fiscalía capitalina, con la base de huellas dactilares del Instituto Nacional Electoral (INE).

Hasta el momento, 54 registros han sido publicados por medio de las redes sociales de la CBP y, con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), también están disponibles en el portal: comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/dependencia/fotoboletines

Tras esta acción, las autoridades informaron que familiares han logrado identificar a doce personas. Asimismo, se localizaron nueve familias, las cuales ya fueron notificadas y serán acompañadas al Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX (INCIFO) para formalizar el proceso de entrega digna.

Actualmente, 33 fichas permanecen activas con el objetivo de ampliar su difusión en redes sociales y medios de comunicación en todo el país, para que más familias tengan la posibilidad de reconocer a sus seres queridos.