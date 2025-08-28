GCDMX no cumple, proyecto de Plan General de Desarrollo no estará listo en 2025: diputada panista

Foto: Cuartoscuro Foto: Cuartoscuro (La Crónica de Hoy)

La diputada local panista, Olivia Garza, aseguró que es un hecho que el proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México no estará listo en 2025, como como había comprometido la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya que las consultas para ello comenzarán hasta noviembre.

Lo anterior fue dado a conocer luego de que Garza, la también presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo, solicitó al Instituto de Planeación información sobre el grado de avance en la elaboración de este plan urbano.

“Nos respondieron que las consultas darán inicio en noviembre, entonces, los tiempos no dan: se requiere la difusión, la recepción de observaciones y propuestas, las adecuaciones al proyecto y luego el Congreso revisa y, si es viable, se aprueba. Es imposible que pueda estar este año”.

La legisladora lamentó que Brugada haya fallado en la ruta que marcó para la elaboración del Plan General de Desarrollo, pues las fechas estipuladas por el Gobierno de la Ciudad planteaban que las consultas se harían en junio pasado y el instrumento quedaría listo para octubre de 2025.

Instituto sin autonomía

“En verdad lamentamos que la jefa de Gobierno haya fallado en su primer paso para la elaboración del mapa de nuestra Ciudad, porque esto no solo atrasa el Plan General de Desarrollo, retrasa todo el sistema de Planeación que se tiene que elaborar, como el Programa General de Ordenamiento Territorial”, remarcó.

Olivia Garza refirió que uno de los motivos de este retraso es que el Instituto de Planeación no tiene autonomía jurídica, obligándolo a estar a expensas de la voluntad política que tenga la Jefatura de Gobierno o la Secretaría de Planeación Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.

“A ellos les interesa más su Plan Maestro que no tiene sustento jurídico, ahí ya hay consultas y foros y todo; cuál es el mensaje: no quiere planeación, quieren política y crecimiento desordenado”.

De acuerdo con la legisladora, el “Plan Maestro” del Gobierno capitalino carece de sustento jurídico y constitucional debido a que cualquier instrumento de planeación debe partir del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, los cuales aún no se elaboran por lo que la CDMX crecerá de manera desordenada.

El Gobierno local ha informado que el Plan Maestro busca combatir fenómenos como la gentrificación y atender las demandas actuales de vivienda mediante procesos de planeación participativa coordinados por diversas instituciones, junto con los habitantes residentes y originarios.