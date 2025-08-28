Otorgarán créditos de vivienda a mujeres que salgan de penales de la CDMX

Internas de Santa Martha. Foto: SSC

La diputada local Rebeca Peralta, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó que las personas que cumplan su sentencia y salgan de prisión podrán acceder a una bolsa de vivienda, a través de la cual se les otorgará un crédito para algún departamento edificado por el Instituto de Vivienda.

La también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino, dio a conocer que ya se comenzó el proceso con poco más de 50 personas que recién cumplieron su sentencia o fueron absueltos después de un tiempo; de las cuales, en su mayoría son mujeres que al estar en prisión, fueron abandonadas por sus familias.

Peralta añadió que este tipo de acciones ilusiona a las personas que salen de prisión a una nueva calidad de vida, lejos de la delincuencia.

“Es un tema de segundas oportunidades en la vida, las mujeres son las más abandonadas por su familia y también por la sociedad. Si queremos que realmente haya una reinserción social debemos implementar políticas públicas que apoyen a las personas que salen de los centros”, comentó la legisladora.

También reconoció el interés que mostró el Instituto de Vivienda (Invi) para dicho proyecto, ya que se trata de una dependencia gubernamental que podría dar un giro total a la vida de las personas que salen de prisión, lo que abonaría a su reinserción social.

“Se lo planteamos al Invi y de inmediato dijeron que sí, que les gustaba el proyecto, la idea, y ya llevamos a un primer padrón, el 85 por ciento son mujeres y el resto adultos mayores, jóvenes y personas LGBT”, concluyó.