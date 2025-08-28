Pequeños anfitriones temen que Plan Maestro y ley de Turismo los impacten desproporcionadamente

Las diputadas Brenda Ruiz e Iliana Sánchez recibieron el documento en representación de Xóchitl Bravo, Coordinadora de la bancada guinda

Representantes de “Vecinos y Anfitriones de Plataformas de Alquiler de Corta Estancia en la Ciudad de México” entregaron al grupo parlamentario de Morena en el Congreso local sus propuestas de regulación, con la fin de ser tomados en cuenta para reformas legislativas sobre este tipo de hospedaje.

Como parte del prólogo, agradecen la apertura de la diputada Xóchitl Bravo (coordinadora de Morena) por escuchar sus propuestas de reforma a la Ley de Turismo capitalina, que fue aprobada en octubre de 2024 y establece una restricción máxima de renta de 182 días al año (50 por ciento) para quienes ofrecen alojamiento temporal.

Las y los anfitriones temen que dicha medida, junto con el Plan Maestro para zonas tensionadas —que de establecer prohibiciones y limitaciones en el polígono anunciado—, impactarán desproporcionadamente a pequeños anfitriones, “que somos aquellos ciudadanos mexicanos que tenemos de 1 y hasta 3 propiedades y que dependemos de estos ingresos para nuestra economía familiar”, precisan en su texto.

Cinco de las principales propuestas de los anfitriones son:

Fortalecer la Economía Barrial y el Arraigo Local Buena Convivencia Vecinal e Identidad Local Alojamiento Seguro y Prevención de Riesgos Compromiso Social y Participación Comunitaria Proteger Anfitriones y Sancionar a Especuladores inmobiliarios

Señalan que son “cinco propuestas armónicas con los objetivos de control urbano del gobierno capitalino sin comprometer la subsistencia de nosotros, vecinos y familias mexicanas emprendedoras en la CDMX. Este documento está integrado por 4 secciones: I. Contexto; II. Impacto del Alojamiento Temporal; III. Propuestas de la comunidad de pequeños anfitriones para promover la economía barrial y el arraigo comunitario, y IV. Glosario”.

En el marco de la conferencia de prensa que ofreció el grupo de anfitriones, las diputadas morenistas Brenda Ruiz Aguilar e Iliana Sánchez Chávez recibieron el documento titulado “Propuesta de Pequeños Anfitriones para Regular el Alojamiento Temporal y Promover la Economía Barrial y el Arraigo Comunitario”.

Al recibir el texto, Ruiz Aguilar (vicecoordinadora de Morena) destacó que las y los integrantes de la Bancada de la Transformación siempre estarán receptivos a escuchar a la ciudadanía, en este caso sobre el fenómeno de la gentrificación.

“Estamos completamente abiertos a todas las voces; a escuchar a todas y todos los ciudadanos. Es nuestra obligación, es nuestro compromiso, y estaremos trabajando siempre de la mano con ustedes. Revisaremos con mucho detalle este documento”.

Sánchez Chávez destacó que las y los diputados de la Transformación respaldan a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el sentido de que deben recabarse todas las opiniones de la población en este rubro.

“Aquí las vecinas y los vecinos nos han pedido que no sean solamente ellos quienes tengan afectaciones; que haya piso parejo para escuchar a todos y así vamos a seguir”.