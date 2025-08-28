Metrópoli

Ciudad de México alcanzará 25°C y por la noche descenderá hasta 14°C

Prevén lluvias fuertes con granizo y actividad eléctrica este jueves en la CDMX

Por Gerardo Mayoral
Lluvia Alerta amarilla en varias alcaldías de la CDMX por lluvias intensas. (Adrián Contreras)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que para este jueves la temperatura máxima en la capital alcanzará 25 °C y que por la tarde y la noche se esperan lluvias fuertes con posible actividad eléctrica y caída de granizo.

Según el pronóstico, después del mediodía se intensificará el ambiente caluroso con cielo medio nublado y precipitaciones puntuales fuertes. Los vientos soplarán de dirección variable entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h, por lo que se prevén condiciones de mal tiempo localmente intensas en algunas zonas de la ciudad.

Durante la noche, el termómetro oscilará entre 17 °C y 16 °C. La dependencia puntualiza que entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes la temperatura podría descender hasta 14 °C, por lo que se anticipa un amanecer frío. La SGIRPC subraya la posibilidad de acumulados de lluvia significativos y fenómenos acompañantes —como descargas eléctricas y granizo— que podrán generar afectaciones puntuales en vialidades e infraestructura.

En materia volcánica, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reportó emisiones recientes de ceniza; no obstante, la SGIRPC advirtió que, en caso de emisión, la ceniza sería arrastrada hacia el oeste con potenciales afectaciones en la Ciudad de México.

La dependencia recomendó a la población mantenerse informada y atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo, adoptar medidas de prevención ante vientos fuertes y lluvias intensas, evitar cruzar zonas anegadas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

