Prevén lluvias fuertes con granizo y actividad eléctrica este jueves en la CDMX

Lluvia Alerta amarilla en varias alcaldías de la CDMX por lluvias intensas. (Adrián Contreras)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que para este jueves la temperatura máxima en la capital alcanzará 25 °C y que por la tarde y la noche se esperan lluvias fuertes con posible actividad eléctrica y caída de granizo.

Según el pronóstico, después del mediodía se intensificará el ambiente caluroso con cielo medio nublado y precipitaciones puntuales fuertes. Los vientos soplarán de dirección variable entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h, por lo que se prevén condiciones de mal tiempo localmente intensas en algunas zonas de la ciudad.

Durante la noche, el termómetro oscilará entre 17 °C y 16 °C. La dependencia puntualiza que entre las 03:00 y las 06:00 horas del viernes la temperatura podría descender hasta 14 °C, por lo que se anticipa un amanecer frío. La SGIRPC subraya la posibilidad de acumulados de lluvia significativos y fenómenos acompañantes —como descargas eléctricas y granizo— que podrán generar afectaciones puntuales en vialidades e infraestructura.

En materia volcánica, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reportó emisiones recientes de ceniza; no obstante, la SGIRPC advirtió que, en caso de emisión, la ceniza sería arrastrada hacia el oeste con potenciales afectaciones en la Ciudad de México.

La dependencia recomendó a la población mantenerse informada y atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo, adoptar medidas de prevención ante vientos fuertes y lluvias intensas, evitar cruzar zonas anegadas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.