Sedeco señala que para generar prosperidad en CDMX es vital el Bando 1

Realizan diálogo ciudadano contra la gentrificación

Con el objetivo de dar a conocer las propuestas del Bando 1, impulsado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (Styfe) realizaron un diálogo territorial con vecinos en el Faro Cosmos, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La iniciativa busca enfrentar la gentrificación y promover nuevos equilibrios sociales y territoriales que fortalezcan la convivencia y generen bienestar colectivo.

La titular de la Sedeco, Manola Zabalza, aseguró que para generar prosperidad y bienestar para las y los vecinos, así como para dueños de negocios, es vital la aplicación del Bando 1, que busca con 14 acciones estratégicas promover oportunidades, con base a la limitación de prácticas abusivas protegiendo el aumento de las rentas, la regulación de hospedajes temporales, la creación de la Defensoría de los derechos inquilinarios, el Observatorio del Suelo y Vivienda, entre otros.

“Hablando especialmente del caso de los negocios corregir los fallos del mercado es una labor del gobierno, así como la creación de políticas públicas eficientes e innovadoras que tengan como fin la dignificación de su trabajo, la protección de sus derechos y principalmente generar como lo estamos haciendo aquí un diálogo directo con la ciudadanía para generar soluciones conjuntas” indicó.

La secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González, destacó que este foro representa una gran oportunidad para escuchar, para diagnosticar problemas y, sobre todo, para imaginar soluciones colectivas.

“No se trata de frenar el desarrollo de la Ciudad, sino cómo garantizar que ese desarrollo sea justo, equilibrado y humano”, afirmó.

Además hizo una invitación a las y los asistentes a reflexionar sobre cómo fortalecer la economía barrial, cómo proteger los empleos de los barrios y cómo lograr que los oficios tradicionales tengan futuro en una ciudad que cambia a un ritmo vertiginoso.

“Cada vez que apoyamos a un pequeño negocio, estamos apoyando a una familia, y con ello, a toda una colectividad”.