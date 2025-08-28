Tlalnepantla inaugura oficinas de la Procuraduría de Protección a Personas Adultas Mayores

Con el liderazgo del presidente municipal Raciel Pérez Cruz y el apoyo del Sistema DIF Tlalnepantla, se inauguraron las oficinas de la Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores, un espacio destinado a brindar atención integral y soluciones reales a quienes han dedicado su vida al desarrollo de la comunidad.

Este nuevo organismo municipal tiene como objetivo salvaguardar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, ofreciendo una amplia gama de servicios gratuitos o a bajo costo. Entre ellos destacan la gestión de aparatos funcionales, como sillas de ruedas, bastones y andaderas; la atención psicológica y emocional para combatir la soledad y el abandono; así como la orientación para la elaboración de testamentos a bajo costo, a fin de dar certeza y tranquilidad a las familias.

Además, las oficinas ofrecerán apoyo en trámites legales y administrativos, incluyendo la obtención de actas de nacimiento y otros documentos esenciales para el acceso a programas sociales.

Durante la inauguración, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz destacó que este espacio refleja el compromiso del gobierno local con la población mayor: “En Tlalnepantla reconocemos el esfuerzo de quienes han construido nuestra ciudad. Hoy les brindamos un lugar seguro donde puedan encontrar soluciones, apoyo y acompañamiento. Cuidar de nuestras personas mayores es cuidar de nuestras raíces”.

Por su parte, autoridades del DIF municipal subrayaron la importancia de que las y los adultos mayores tengan acceso a servicios especializados que garanticen su dignidad y bienestar. También señalaron que la Procuraduría trabajará de manera coordinada con otras dependencias para canalizar apoyos y atender casos de maltrato, abandono o vulnerabilidad.

La puesta en marcha de estas oficinas forma parte de una estrategia integral que busca no solo atender las necesidades inmediatas de este sector, sino también fortalecer la conciencia social sobre la importancia de respetar, proteger y valorar a quienes han dedicado décadas a sus familias y a la comunidad.