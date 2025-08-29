Brugada rechaza señalamientos de asesor de Trump y defiende avances en seguridad en la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, rechazó categóricamente las declaraciones de Stephen Miller, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que la capital mexicana está gobernada por el crimen organizado.

La jefa del Ejecutivo local invitó al funcionario estadounidense a visitar la ciudad y recorrer sus calles para constatar la situación en materia de seguridad, pues desde 2019 los delitos de alto impacto han disminuido en más de 60 por ciento.

“Rechazamos categóricamente estas afirmaciones sin fundamento y consideramos que también deben estar mejor informados acerca de lo que pasa con la seguridad en la Ciudad de México. Desde 2019, como aquí hemos informado, tenemos una disminución de los delitos de alto impacto, más de 60 por ciento. Los homicidios han disminuido 50 por ciento y la percepción de seguridad ha mejorado en la Ciudad de México”, afirmó.

La jefa de Gobierno cuestionó directamente las declaraciones de Miller y sugirió que, antes de opinar, se acerque a las experiencias de los más de 20 mil ciudadanos estadounidenses que actualmente residen en la capital. Recordó que entre 2021 y 2025 esta comunidad ha crecido de forma notable, lo que contradice los señalamientos de inseguridad.

“Habría que preguntarles si este aumento en el número de estadounidenses que viven en la Ciudad de México refleja la misma opinión que ellos. De lo contrario, sabemos que esto hubiera venido hacia abajo, hubiera dado problemas, y es al contrario. Así que la realidad contradice al mismo asesor”, sostuvo.

Finalmente, reiteró su invitación a Stephen Miller para que conozca de primera mano las calles y barrios de la ciudad, y obtenga información directa sobre las condiciones de seguridad en la capital.