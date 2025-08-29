CDMX espera temperatura máxima de 26°C y chubascos con posible caída de granizo

Calor CDMX Una pareja camina por la calle de Madero utilizando una sombrilla. (Daniel Augusto)

La capital del país registrará este viernes una temperatura máxima de 26 grados Celsius, de acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La dependencia informó que se prevé un ambiente caluroso con cielo medio nublado a mayormente nublado, así como intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica, sin descartar la probable caída de granizo en distintas zonas de la ciudad.

Además, se esperan vientos provenientes del Norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h.

Durante la noche, el termómetro descenderá y oscilará entre los 19 y 17 grados, mientras que entre las 03:00 y 06:00 horas del sábado podría alcanzar los 15 grados, lo que anticipa un amanecer frío en la capital.

En cuanto a la actividad volcánica, la SGIRPC reportó que las imágenes de monitoreo del Popocatépetl no muestran emisiones recientes de ceniza. Sin embargo, precisó que, en caso de registrarse, la ceniza se desplazaría hacia el Suroeste sin representar afectación para la Ciudad de México.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo, con el fin de tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas de las próximas horas.