Cuajimalpa, lista con dispositivo de seguridad para el regreso a clases

El alcalde busca que las y los estudiantes tengan un regreso a clases seguro

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, informó que en el marco del arranque del nuevo ciclo escolar 2025-2026, ha planeado un esquema de seguridad para un regreso a clases tranquilo entre padres de familia y autoridades del sistema educativo de nivel básico público y privado.

Aseguró que está contemplado un operativo para apoyar a los automovilistas en medios alternos para no congestionar zonas escolares y que “todos puedan realizar sus actividades de manera más ágil”.

Orvañanos comentó que actualmente trabaja con las áreas de Protección Civil, de emergencias y seguridad pública, para trazar rutas seguras y, principalmente, para que las y los niños de Cuajimalpa tengan un ingreso seguro a sus planteles.

“La educación, la seguridad y la protección a la ciudadanía es un elemento de prioridad en este gobierno de Cuajimalpa que tiene principal interés en garantizar espacios seguros, agenda de movilidad optima y vigilancia las 24 horas del día”, destacó.

Destaca coordinación entre la alcaldía y el Gobierno local

El alcalde hizo énfasis en la coordinación efectiva con el Gobierno de la Ciudad de México para los temas que le ocupan a las y los habitantes de Cuajimalpa.

“Aquí impulsamos el trabajo colaborativo para avanzar en una mejor educación para nuestras comunidades, promovemos acciones para el desarrollo profesional docente y una agenda de excelencia para todas las niñas, niños y las y los adolescentes de Cuajimalpa”.

Además, reafirmó su compromiso con la educación, la seguridad escolar, el diseño de estrategias para acrecentar el desarrollo profesional de las comunidades y no dejar solas a las familias.

Para finalizar, indicó que en Cuajimalpa se trabaja y gestiona en opciones de infraestructura para garantizar espacios completos.

Recordó que se ha apoyado a escuelas en pintura, reparación de inodoros, vigilancia estructural, orientación ante situaciones de bullying.

“Tenemos una agenda integral para las escuelas de Cuajimalpa en el sistema público y privado, aquí no dejamos detrás esta situación, debemos avanzar en un concepto de modelo educativo sano y firme para que nuestras futuras generaciones puedan tener opciones de éxito en su desarrollo profesional y en el mercado”, finalizó.