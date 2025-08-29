Entregan apoyos a 200 jóvenes deportistas en la Alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc destinó un millón de pesos para respaldar a 200 jóvenes atletas que han representado a la demarcación en los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. La entrega de los estímulos se realizó en el Centro Social y Deportivo Guelatao, encabezada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Cada beneficiario recibió un apoyo económico de 5 mil pesos a través de la acción social “Éntrale con los atletas”, dirigida a niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 25 años que habitan o entrenan en la alcaldía, están inscritos en algún nivel escolar —desde primaria hasta universidad— y participan en disciplinas deportivas en los espacios públicos de la demarcación.

Según datos de la administración local, más de 8 mil personas utilizan actualmente los deportivos de Cuauhtémoc, mientras que 805 integran equipos representativos. Con este programa se busca evitar el abandono deportivo y académico de las y los atletas, al reconocerlos por los logros obtenidos en competencias locales, nacionales o internacionales celebradas entre julio de 2024 y mayo de 2025.

Durante la ceremonia, Rojo de la Vega destacó la importancia del deporte como herramienta de desarrollo personal y social.

“El deporte no es solo competencia, es levantarse después de cada caída, es aprender a no rendirse jamás y también es una herramienta poderosa para alejar a nuestras juventudes de las adicciones y de la violencia. Desde la Cuauhtémoc creemos en ustedes, en su esfuerzo y en sus ganas de salir adelante. No están solos”, afirmó.

La edil subrayó que en cada barrio de la demarcación existe talento que debe ser impulsado.

“Ustedes son jóvenes que sueñan, que se esfuerzan y que merecen ser reconocidos. La victoria más grande siempre es seguir adelante, porque cuando existe voluntad no hay meta inalcanzable”, dijo ante atletas, entrenadores y familiares reunidos.

“Que esta acción sea el inicio de muchas más victorias, no solo en las canchas, sino en la vida misma. El deporte también es futuro, es justicia y es esperanza”.