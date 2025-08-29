Invitan a cerrar las vacaciones con un “Verano de Aventuras y Naturaleza”

Actividades como Detectives del ecosistema, Eco-Pilotos y Un equipo natural se llevarán a cabo en Chapultepec.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) hace un llamado a las familias capitalinas a disfrutar de la última semana de “Verano de Aventuras y Naturaleza”, un ciclo de talleres gratuitos e interactivos diseñado para acercar a niñas, niños y sus familias al conocimiento y la conservación del mundo natural.

Lo que resta de agosto al 7 de septiembre, diversas sedes de la Ciudad de México —como el Pabellón Nacional de la Biodiversidad de la UNAM, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, el Museo Yancuic, Parque Aztlán y Huerto Roma Verde— abrirán sus puertas para despertar la curiosidad y el asombro de la niñez a través de juegos, dinámicas sensoriales y talleres científicos adaptados a todas las edades.

Museo de Historia Natural

En el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, el 29 y 30 de agosto, se desarrollarán experiencias como Detectives del ecosistema, un taller en el que las y los participantes juegan a identificar especies invasoras.

También, Eco-Pilotos, que introduce a la niñez al monitoreo de ecosistemas con drones; y Un equipo natural: plantas y polinizadores, donde se exploran las relaciones vitales entre flora y fauna.

Estas actividades buscan que el aprendizaje sobre biodiversidad comience con la diversión y se convierta en una aventura compartida con toda la familia.

Cada espacio ofrecerá una programación propia con el objetivo de involucrar al público en la ciencia ciudadana, promover la conservación de la biodiversidad y reconocer que cuidar nuestro planeta puede iniciar con una simple actividad lúdica.

Con dichas actividades la Sema reafirma su compromiso en la divulgación científica, la educación ambiental y el fomento de una ciudadanía que valore y cuide la biodiversidad.