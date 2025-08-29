Metro adelanta su horario este domingo por el Maratón de la Ciudad de México 2025

Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este domingo 31 de agosto el acceso a las estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 9 se realizará a partir de las 5:00 horas, con motivo de la XLII edición del Maratón de la Ciudad de México 2025.

Según el organismo, la medida permitirá que los corredores y asistentes al evento puedan trasladarse con mayor facilidad, ya que en estas cuatro líneas la operación de trenes comenzará dos horas antes del horario habitual establecido para los domingos.

En el resto de la red, el servicio iniciará a las 7:00 horas, como está estipulado en el horario dominical del Metro.

El organismo capitalino precisó que los maratonistas tendrán acceso gratuito al sistema en las Líneas 1, 2, 3 y 9, siempre que porten su número de corredor que acredite su participación en la competencia.

Asimismo, recordó que el horario de servicio para los domingos es de 7:00 a 24:00 horas y que, de acuerdo con el programa “Tu bici viaja en Metro”, está permitido el ingreso de personas usuarias con bicicletas durante toda la jornada.