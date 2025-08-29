MH y Aguascalientes sellan alianza para promover turismo y servicios médicos

PMiguel Hidalgo y Aguascalientes sellan alianza para promover turismo y servicios médicos

La alcaldía Miguel Hidalgo y el municipio de Aguascalientes firmaron un Convenio de Colaboración de Promoción Turística con el propósito de fortalecer el intercambio turístico, cultural y comercial entre ambas entidades, en beneficio directo de sus habitantes.

El acuerdo fue suscrito por Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, y Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, quienes destacaron que la colaboración permitirá compartir experiencias exitosas en distintos ámbitos.

La alcaldía capitalina, “que tiene lo mejor de la Ciudad de México”, aportará su riqueza cultural y urbana a una entidad que se ha consolidado como referente en turismo médico.

Tabe afirmó que este paso representa un nuevo nivel en la gestión municipal conjunta.

“Aguascalientes está poniendo el ejemplo y está planteándose desafíos que ningún otro municipio del país se había planteado, ser un referente del turismo médico, un referente de la atención médica en el país”, precisó.

El edil de Miguel Hidalgo también hizo un llamado a la población a utilizar los servicios de salud que ofrece la entidad hidrocálida, destacando su calidad y certificación.

“Las cosas que se hacen bien en otras partes del país se deben presumir”, dijo. Añadió que la alianza refleja la visión de gobiernos humanistas.

“Toda esta vinculación muestra el compromiso que tenemos los gobiernos humanistas por poner en el centro a las personas y sus derechos, por también, encontrar en el desarrollo económico y el trabajo, el camino para salir adelante. No hay otra forma sino es impulsando la actividad económica, el turismo, el trabajo, como pues las comunidades y la sociedad salen adelante”.

Por su parte, Montañez Castro celebró la oportunidad de dar mayor proyección a Aguascalientes a nivel nacional e internacional gracias a la colaboración con Miguel Hidalgo. Señaló que espacios como el Parque Lincoln en Polanco permitirán difundir los servicios médicos de su municipio, avalados por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM).

“Para nosotros éste es un momento muy especial, ahorita lo comentaba con el alcalde, porque el hecho de que nos haya dado la oportunidad de que hoy Aguascalientes sea visibilizado, le comentaba que para nosotros es como un alumbramiento, es como el nacimiento de un bebé, hemos trabajado por mucho tiempo el tema del turismo médico seguro y certificado y donde hoy queremos que la gente de la Ciudad de México también vea esta opción en Aguascalientes”, expresó.

El presidente municipal detalló que, además de sus atractivos turísticos como la ruta de la plata, pueblos mágicos, aguas termales y gastronomía, Aguascalientes ofrece una amplia gama de tratamientos médicos reconstructivos, dentales, de salud reproductiva o trasplante capilar. Explicó que el municipio cuenta con 19 especialidades médicas y profesionales formados en las mejores universidades internacionales.

Montañez Castro también reconoció la labor de la alcaldía Miguel Hidalgo en temas sociales y adelantó que buscará replicar programas exitosos como “Primero las Mujeres”, “El Antibaches” y los “Puntos Violeta”. Asimismo, externó su admiración hacia Tabe por el trabajo realizado en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.